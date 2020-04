Indie: Kościół przeznacza swe szpitale do walki z koronawirusem

W Kerali, indyjskim stanie najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa, Kościół oddał swe szpitale do dyspozycji władz, by pomóc w walce z pandemią. Podobne inicjatywy mnożą się w całym kraju, gdzie chrześcijańskie placówki udostępniły ponad 60 tys. łóżek i cały swój personel medyczny, gotowy do niesienia pomocy.