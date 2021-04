Ile w nim pogardy! Balcerowicz szydzi z 500 plus: ,,Wielka propagandowa hucpa’’

Wielki popis pogardy na antenie TOK FM dał Leszek Balcerowicz. Przewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju postanowił uderzyć w program 500 plus. W jego ocenie program, który zmienił jakość życia wielu polskich rodzin, jest jedynie „wielką propagandową hucpą”.

- „To, że dzięki 500+ będzie więcej dzieci i ograniczy się sfera ubóstwa, to jedna wielka propagandowa hucpa. To drugie dało się osiągnąć za dużo mniej pieniędzy”

- przekonywał Balcerowicz na antenie TOK FM.

- „Duża część z tych 40 mld zł trafia do bogatszych rodzin. Trzeba patrzeć na to, jakie efekty można by osiągnąć rozdając te 40 mld zł w inny sposób”

- dodawał ekonomista.

