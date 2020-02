Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Objęcie mieszkania ochroną w formie odpowiedniej polisy to rozwiązanie przynoszące szereg korzyści. Zdarzenia losowe pociągają za sobą czasami bardzo poważne konsekwencje finansowe i chociaż ryzyka nie da się wykluczyć, to można skutecznie zabezpieczyć się przed ich następstwami. Nawet za mniej niż 100 zł rocznie.

Ryzyko ubezpieczeniowe rośnie, jeśli np. mieszkanie znajduje się na parterze (większe prawdopodobieństwo kradzieży z włamaniem), mieści się w starej kamienicy (wzrost ryzyka awarii), nie posiada zabezpieczeń w postaci drzwi antywłamaniowych czy monitoringu etc.

Skuteczna ochrona mieszkania polega na dobraniu odpowiednich elementów polisy adekwatnych do konkretnych potrzeb. Przy wyborze ubezpieczenia jego zakres ma kluczowe znaczenie, przy czym obowiązuje zasada, że im jest on szerszy, tym więcej trzeba zapłacić za polisę.

Wspomniane ryzyka występują w formie dodatków – za każde rozszerzenie trzeba doliczyć kilka procent więcej. Składka rośnie, gdy sumy gwarantowane poszczególnych ubezpieczeń są wyższe, niemniej powinny one odpowiadać realnej wartości ubezpieczanego mienia.

pakietu assistance zapewniającego dostęp do wielu fachowych usług na zasadach określonych w umowie.

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), do których może dojść w mieszkaniu,

Poszczególne firmy ubezpieczeniowe różnie oszacowują ryzyko dla tej samej nieruchomości, stąd często niemałe rozbieżności w cenach. To, ile ostatecznie będzie kosztować ubezpieczenie mieszkania, jest uzależnione od wielu czynników. Polisę w wersji podstawowej da się nabyć za ok. 100 zł, ale nie zapewnia ona kompleksowej ochrony. Cena polisy rozszerzonej rośnie adekwatnie do ilości dodatków. Średnio Polacy na pełniejsze ubezpieczenie mieszkania przeznaczają 300 zł rocznie, a na ubezpieczenie domu jednorodzinnego wydają przeciętnie 300-500 zł.