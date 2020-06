Hucpa! KO atakuje premiera i zawiadamia prokuraturę

Poranne opublikowanie decyzji PKW w Dzienniku Ustaw upoważnia marszałek Sejmu do ogłoszenia nowego kalendarza wyborów prezydenckich. Marszałek Elżbieta Witek ma na to regulaminowe dwa tygodnie. Cała sprawa jest niezgodna z prawem zdaniem polityków Platformy. Czy aby na pewno?

Tradycyjnie politycy opozycji zarzucają premierowi Morawieckiemu, że działa zgodnie z dyrektywami prezesa Kaczyńskiego i powołują się przy tym na art. 231 kodeksu karnego. Stanowi on, że funkcjonariusz publiczny, który przekracza swe uprawnienia lub niedopełnia obowiązków i działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Co jeszcze bardziej znamienne Tomczyk zarzucił premierowi Morawieckiemu opóźnianie procesu legislacyjnego. W całej sprawie najdziwniejsze jest to, że politycy opozycji nie mają sobie nic do zarzucenia w sprawie opóźniania wyborów ani w stosunku do roli marszałka Grodzkiego w tych wydarzeniach.