Horała na debacie: PiS jako jedyny robi coś w kwestii walki ze smogiem

Dotychczas uczestnicy debaty w TVN24 odpowiadali na pytania dotyczące służby zdrowia, polityki socjalnej i prorodzinnej oraz klimatu i ekologii.

Redaktor Monika Olejnik zadała pierwsze pytanie:"Jak wiemy, polska służba zdrowia jest w zapaści. Są kolejki na SOR-ach, kolejki do specjalistów. Co według państwa należy zrobić, żeby zmniejszyły się kolejki, żebyśmy mieli więcej specjalistów, żeby lekarze wracali do Polski?"

"Proponujemy pakt na rzecz zdrowia. Bez zwiększonego sfinansowania nie ma szans na większą dostępność. Proponujemy zwiększenie przyjęć na studia medyczne, podniesienie wynagrodzeń"- odpowiedział lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Konfederacja nie podpisała paktu dla zdrowia. Ten system jest źle skonstruowany. Jesteśmy za rozwiązaniami, które umożliwią ludziom podniesienie poziomu usług zdrowotnych"-mówił przedstawiciel Konfederacji, Krzysztof Bosak. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Horała wskazał na zwiększenie limitu przyjęć na studia medyczne.

"Cieszę się, że padło już to sformułowanie, że trzeba więcej pieniędzy przeznaczyć na ochronę zdrowia, bo to właśnie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Rząd także podniósł limit przyjęć na studia medyczne. Bardzo dużo zostało jeszcze do zrobienia"-podkreślił polityk PiS, zapewniając, że na koniec kadencji rząd Zjednoczonej Prawicy zaplanował dwa razy większe wydatki na ochronę zdrowia niż poprzednicy z PO-PSL.

"Rząd PiS-u wydłużył jak żaden rząd dotychczas kolejki do specjalistów. Koalicja Obywatelska wie co trzeba zrobić, żeby naprawić ochronę zdrowia. Nie stanie się to przez podpisanie pięciu punktów"-wskazała przedstawicielka PO-KO, poseł Izabela Leszczyna. Lider partii Razem, Adrian Zandberg postulował natomiast ponadpartyjny pakt.

"Padały stwierdzenia, że można zmienić organizacyjnie ochronę zdrowia i to wystarczy. Prawda jest taka, że to nie wystarczy. Wydajemy zdecydowanie za mało na publiczną ochronę zdrowia. Te pieniądze pozwolą na to, żeby skrócić kolejki, zwiększyć dostępność do lekarzy"-powiedział polityk Lewicy.

"Minimalne wynagrodzenie musi rosnąć. Dzisiaj rządzący łatwą ręką chcą podpisać rozporządzenie, ale nie zapłaci za to rząd PiS, zapłacą za to, ci którzy tworzą miejsca pracy. W Polsce kwota wolna od podatku jest niższa niż w Maroko, Tajlandii. Kwota wolna od podatku 8 tysięcy od razu i to jest wtedy rząd, który zostawia Polakom ich pieniądze"-stwierdził prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie dotyczące płacy minimalnej, poseł Horała odpowiedział, że rządowi PiS zależy na tym, aby Polacy więcej zarabiali.

"Mamy cały pakiet propozycji dla przedsiębiorców, żeby to nie zaszkodziło gospodarce"-wskazał parlamentarzysta. Przedstawiciel Konfederacji, Krzysztof Bosak zarzucał obecnemu rządowi "wpychanie ludzi do szarej strefy".

"Założenie, że w ciągu dwóch lat da się podnieść płacę minimalną o 500 zł to jest absurd, to zabije małych przedsiębiorców"-wskazał Bosak.

Padło rónież pytanie o zwiększenie dzietności i dalsze losy finansowania zapłodnienia in vitro.

"Jesteśmy za finansowaniem metody in vitro. W imieniu Koalicji Obywatelskiej deklaruję również to, że wszystko to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Czy wy w PiS-ie w ogóle słuchacie kobiet? Dlaczego cztery inne ugrupowania wystawiły mężczyzn?"-atakowała Izabela Leszczyna. Przedstawiciel Lewicy, Adrian Zandberg zapewnił, że reprezentowany przez niego komitet wyborczy popiera finansowanie in vitro z budżetu państwa. Zwrócił również uwagę na inny problem z dzietnością: wysokie ceny mieszkań.

"Problemów demograficznych nie rozwiąże samo finansowanie in vitro. Są strasznie wysokie koszty mieszkań. Młodzi ludzie nie decydują się na dzieci, bo nie mają pewności, że będą mieli dach nad głową"-wskazał Zandberg.

Kiedy padło pytanie o klimat i ekologię, poseł PiS zwrócił uwgę na politykę poprzedników:

"Nasi poprzednicy mieli taką metodę - nie chcesz mieć temperatury to zbij termometr. PiS uruchomił program czyste powietrze. Nie zostawimy Polaków samych z tym problemem. PiS jest pierwszą partią, która coś naprawdę w tej sprawie robi"-stwierdził.

yenn/TVN24, Fronda.pl