Homoseksualizm to nie choroba genetyczna. A więc jednak psychiczna?

M. 2.9.19 17:40

No i jak zwykle klamstwo i manipulacja (plus brak wiedzy biologicznej) kato-szczurków z redakcji frondzi:

1. "Wynika z nich, że homoseksualizm nie jest warunkowany ani przez jeden gen, ani nawet przez grupę genów":

Oto artykul: "A vast new study has quashed the idea that a single “gay gene” exists, scientists say, instead finding homosexual behaviour is influenced by a multitude of genetic variants which each have a tiny effect."



2. Patologia? Sami jestescie patologia. Patologia jest postawa tzw. pat-ryj-otów z Bialegostoku czy Jedraszewskiego czy nawet JP2 zakazujacego uzywanie kondomów w Afryce (stad epidemia HIV) czy ukrywajacego przypadki pedofilii w KK.



3. Dewiacyjne sklonnosci- jak wyzej. Homoseksualizm jest normalna odmiana seksualnosci czlowieka (choc oczywscie niedominujaca, gdyz ok. 90% ludzi jest hetero).



4. "...chronić wielu ludzi przed pełnym bólu życiem bez normalnej rodziny. ". Za to autor dostalby ode mnie w pysk. Moja Rodzina jest jak najbardziej normalna i z pewnoscia moralniejsza i bardziej patriotyczna niz znaczny % radykalnych kato-szczurków i pisiorów.