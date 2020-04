Hołownia: te wybory będą nielegalne!

matis89 1.4.20 17:36

PIS nie jest partią dla katolików bo realizuje tak samo jak PO, Wiosna, PSL, SLD projekty masońskie. PIS razem z tymi lewackimi partiami reprezentuje masoński projekt państwa bezgotówkowego. To projekt iście szatański i apokaliptyczny prowadzący wprost do znamienia bestii czyli chipowania. w przyszłym roku masoneria wprowadzi globalne szczepienie depopulacji i PIS Polaków nie będzie chronił przed tym masońskim projektem tylko stanie tam gdzie PO, Wiosna i SLD. Masońskie projekty jak LZPKGNT, invitro, aborcyjne mordowanie dzieci mają się tak samo dobrze jak za PO, a nawet lepiej.



No i czy warto głosować na tak beznadziejny rząd przy którym opozycja może prowadzić sobie własną politykę zagraniczną pod ich nosem. Który reformą sądownictwa do znudzenia atakuje Polaków bo nic nie potrafią zrobić kiedy opozycja im cały czas podkłada nogi. No i opozycja już teraz mówi że PIS zrobi nielegalne wybory. Znowu będą jeżdzić do Brukseli, a PIS będzie bezradny kwiczał. Jak nie potrafią poradzić sobie z najgłupszą opozycją w Europie, która wskoczyła im na łeb i wyrywa im włosy, to ten rząd nie nadaje się do niczego.