Hołownia rezygnuje ze spotkań z wyborcami

-„ Dziś rano, wraz z moim sztabem podjąłem decyzję o modyfikacji sposobu prowadzenia mojej kampanii wyborczej. Rezygnujemy od dzisiaj aż do odwołania, aż do zmiany, ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej z dużych otwartych spotkań, które mieliśmy zaplanowane” – oświadczył niezależny kandydat na prezydenta w czasie porannego brefingu prasowego w Warszawie.

-„ Wiem, że w wielu sztabach takie dyskusje się toczyły, tylko wszyscy czekali, kto zrobi to pierwszy. Miałem odwagę zrobić to pierwszy. Teraz - koleżanki i koledzy - proszę was, abyśmy to przemyśleli” - powiedział.