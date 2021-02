Hołownia chce przeciągnąć posłów Gowina. Grozi im… więzieniem

Szymon Hołownia postanowił wykorzystać protest mediów i zaapelować do posłów Porozumienia o odejście z koalicji rządzącej. W opublikowanym na Facebooka nagraniu polityk przekonuje: „dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie ocalić twarz”.

Od rana trwa protest niektórych mediów, które nie zgadzają się na planowany przez rząd podatek od reklam. Nie działają niektóre stacje telewizyjne i radiowe oraz portale internetowe. Z protestem solidaryzują się politycy opozycji. Szymon Hołownia postanowił skorzystać z okazji i zaapelować o polityków Porozumienia o opuszczenie Zjednoczonej Prawicy.

- „Jeszcze raz apel, przede wszystkim do posłów Gowina, ale też do innych parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy: dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie ocalić twarz. Rozmawiamy z wami przecież. Nie wiem, czy Gowin rozmawiał z Tuskiem, ale przecież słyszymy, co się tam dzieje, jak zaczynacie się bać, co będzie po zmianie” – mówi lider Polska 2050 w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

- „Wasze rodziny pytają was, czy pójdziecie siedzieć. Więc odpowiadam wam dzisiaj: być może pójdziecie siedzieć. Będziecie rozliczeni z absolutnie każdego głosowania, którym łamaliście polski kręgosłup. Dzisiaj te tygodnie, które są przed nami, to ostatni dzwonek, żebyście się opamiętali.” – dodaje.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl