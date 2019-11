Hollywoodzki gwiazdor w Polsce. Spotkał się z politykami opozycji i Bodnarem

Margita 18.11.19 22:32

Richard Gere = Kolejny tzw. pożyteczny idiota - wykorzystywany na Wschodzie. Posłanka PO Okła-Drewnowicz wciskała mu w Kielcach (ta co to nie zna polskiej historii) brak demokracji w Polsce. Gdyby w Polsce nie było demokracji to Gere siedziałby na lotnisku, albo byłby odesłany przez Polski Urząd Imigracyjny do USA !