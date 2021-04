HIT!!! Rusin alarmuje z Malediwów: ,,Dorzyna się kolejną instytucję państwa prawa’’

- „Prośba do osób, które mają setki tysięcy, a nawet miliony obserwatorów, i nie jest im wszystko jedno, żeby mocniej angażowały się publicznie w sprawy obywatelskie” – pisze na Instagramie Kinga Rusin, alarmując o „dorzynaniu kolejnej instytucji państwa prawa”. Swój wpis była gwiazda TVN opatrzyła zdjęciem z basenu.

Kinga Rusin w czasie swojej „wyprawy z Malediwów na Sri Lankę” postanowiła raz jeszcze zabrać głos w sprawie sytuacji politycznej w Polsce. Tym razem w swoim wpisie na Instagramie celebrytka ubolewa nad końcem kadencji Adama Bodnara.

W parlamencie trwa procedura związana z wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się na początku września, jednak wciąż pełni on swoją funkcję. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność tej sytuacji z konstytucją, a jego decyzję mamy poznać już jutro rano.

W ocenie Kingi Rusin wniosek posłów PiS do TK w tej sprawie to „dorzynanie kolejnej instytucji demokratycznego państwa prawa”.

- „Tymczasem w Polsce wykorzystuje się tragedię pandemii do odwrócenia uwagi i dorzyna się kolejną instytucję demokratycznego państwa prawa. Zgodnie z wolą rządzących nastąpi upadek niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rządzący dokonają tego rękami kadłubowego Trybunału NIEkonstytucyjnego, w którego składzie mamy dublerów, Krystynę Pawłowicz i Piotrowicza. Widok prokuratora stanu wojennego musztrującego niezależnego rzecznika obywateli, broniącego na co dzień resztek państwa prawa, przejdzie do historii hańby. PiS rekomenduje na stanowisko rzecznika WSZYSTKICH obywateli (również niewierzących czy homoseksualnych)... posła PiS”

- pisze Rusin na Instagramie.

Na koniec apeluje do innych osób cieszących się popularnością w mediach społecznościowych o większe zaangażowanie w sprawy obywatelskie. Apel ten należy docenić. Jeśli zaangażowanie to ma wyglądać podobnie jak w przypadku samej Kingi Rusin, tego typu dawka humoru rzeczywiście przysłuży się Polakom w trudnym czasie pandemii.

kak/Instagram