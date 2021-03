Hit! Biedroń pofarbował sobie włosy. Fanaberia? Dla niego to ,,manifest’’

W geście „manifestu” lider Wiosny Robert Biedroń postanowił przefarbować sobie włosy na czerwono. W ten sposób, jak przekonuje, chce… „walczyć” z przemocą.

- „Niektórzy powiedzą, że to niepoważne. Że europoseł, lider partii farbuje włosy na czerwono. A ja myślę, że niepoważne jest to, że europejskie państwo XXI w. nie zapewnia dostępu do rzetelnej edukacji przeciwko przemocy, radzenia sobie z molestowaniem przez dziewczynki i chłopców! Państwo, które nie przekazuje wiedzy nie dba o bezpieczną przyszłość pokoleń”