Hiszpański rząd finansował dżihadystów? Szokujące ustalenia śledztwa

Madrycka policja ustaliła, że hiszpański rząd przekazał w 2020 roku około 330 tys. euro oskarżonemu o finansowanie dżihadystów w Syrii szefowi Islamskiej Komisji Hiszpanii. Według ustaleń policji Mohamed Ajman Adlibi mógł przekazać te środki radykalnym bojownikom islamskim.

O sprawie informuje dziennik „El Mundo”. Gazeta donosi, że rząd Sancheza otrzymał w lutym informacje nt. braku przejrzystości w finansach Islamskiej Komisji Hiszpanii. Zarzuty dot. kilku lat funkcjonowania instytucji. Muzułmańska organizacja konsumentów ACOHA alarmowała, że przekazane przez rząd środki dla Islamskiej Komisji Hiszpanii nie przekładały się na poprawę warunków życia hiszpańskich muzułmanów.

Szef organizacji Mohamed Ajman Adlibi został oskarżony o finansowanie dżihadystów na Bliskim Wschodzie. Wraz z dwoma innymi oskarżonymi został we wtorek zatrzymany i przesłuchany. Obecnie przebywa w miejscu zamieszkania z zakazem opuszczenia go do czasu zakończenia dochodzenia.

kak/PAP