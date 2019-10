Hiszpański europoseł szczuje na Polskę w KE. J. Wiśniewska: Bezpodstawne insynuacje!

Przewodniczący komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego pisze o zaniepokojeniu sytuacją w Polsce. Hiszpan Juan Fernando Lopez Aguilar wysłał 3 listy w tej sprawie - do polskich władz, do Komisji Europejskiej i Finlandii, która kieruje teraz pracami Wspólnoty. Polska eurodeputowana odpowiada: to insynuacje.