Hiszpańscy socjaliści ponawiają walkę o eutanazję

Hiszpańscy socjaliści ponawiają próbę legalizacji eutanazji w Hiszpanii. Dwukrotne forsowanie ustawy dopuszczającej eutanazję i wspomagane samobójstwo zakończyło się w zeszłym roku niepowodzeniem. Tym razem Kongres Deputowanych, izba niższa hiszpańskiego parlamentu, stosunkiem głosów 210 do 140 przegłosował rozpatrzenie kolejnego projektu.

Projekt ustawy trafi teraz do komisji, a następnie Senatu, nim zostanie poddany ponownie pod głosowanie w Kongresie Deputowanych. Gdyby ustawa została zatwierdzona, Hiszpania dołączyłaby do krajów, w których eutanazja i wspomagane samobójstwo są legalne: Belgii, Luksemburga, Kolumbii, Kanady, Holandii oraz australijskiego stanu Wiktoria. Do tej listy należy też doliczyć niektóre stany USA oraz Szwajcarię, gdzie dopuszcza się wspomagane samobójstwo.