Higiena jamy ustnej i jej wpływ na zdrowie

Higiena jamy ustnej znacząco wpływa nie tylko na zdrowie zębów, ale i całego organizmu. Kolonizujące się w niej różne mikroorganizmy mogą powodować zarówno stany zapalne dziąseł (a nawet paradontozę), jak i ostre ogólnoustrojowe infekcje oraz przewlekłe choroby, np. serca, skóry czy kości.

Dlaczego to takie ważne?

Prawidłowa higiena jamy ustnej, w połączeniu z naturalnymi mechanizmami obronnymi organizmu, pozwala utrzymać mikroflorę zębów oraz powierzchni dziąseł, policzków i języka na właściwym poziomie. Higiena ta obejmuje przede wszystkim regularne zabiegi szczotkowania, nitkowania i płukania, wykonywane w odpowiedni sposób. Pielęgnacja tego obszaru ciała w znaczący sposób wpływa bowiem nie tylko na zdrowie zębów, ale i całego organizmu. Zaniedbanie zabiegów higienicznych lub wykonywanie ich w niepoprawny sposób sprzyja pojawieniu się wielu nieprzyjemnych stanów w okolicy zębów, a także przewlekłych chorób ogólnoustrojowych, obejmujących serce, płuca, skórę czy kości. Bakterie znajdujące się w kamieniu nazębnym, ubytkach próchnicowych czy miazdze zębowej zajętej stanem zapalnym oraz w innych miejscach jamy ustnej rozprzestrzeniają się po okolicy, a ponadto wędrują za pośrednictwem naczyń krwionośnych i limfatycznych po całym organizmie. Tylko właściwa higiena jamy ustnej może ograniczyć tego typu zjawisko i wpłynąć korzystnie na ogólny stan zdrowia.

Choroby, które mogą mieć związek z ogniskami pierwotnymi znajdującymi się w jamie ustnej, to m.in. zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego oraz zaburzenia na tle sercowo-naczyniowym. Nieodpowiednia pielęgnacja zębów może być również przyczyną zapalenia płuc oraz zaostrza przebieg POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). Bywa też powiązana z chorobą Alzheimera oraz udarem mózgu. Może przyspieszać postęp osteoporozy i reumatoidalnego zapalenia stawów, a także prowadzić do różnorodnych zaburzeń narządu wzroku czy chorób skórnych. Zła higiena jamy ustnej zwiększa zagrożenie przedwczesnym porodem i sprzyja innym powikłaniom okołoporodowym. Nie dość, że prowokuje nieprzyjemne miejscowe dolegliwości – jak krwawienie dziąseł, ból, obrzęki, rozchwianie zębów czy nieświeży oddech – to jeszcze bywa przyczyną zespołu metabolicznego, a nawet zaburzeń poznawczych.

Najważniejsze zabiegi higieniczne jamy ustnej

Regularne kontrole stomatologiczne są wskazane bez względu na stan zdrowia zębów i reszty organizmu. Jednakże z powodów zarówno medycznych, jak i estetycznych powinny stanowić one jedynie uzupełnienie codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia odgrywają zabiegi higieniczne wykonywane w domu. Jednym z najważniejszych jest szczotkowanie. Poleca się je wykonywać ruchem wymiatającym ze szczoteczką z miękkim włosiem lub ruchem oscylacyjno-pulsacyjnym, który zapewnia większość modeli elektrycznych. Równie istotne jest nitkowanie. To zabieg, który pozwala usunąć płytkę bakteryjną i osady z miejsc niedostępnych dla szczoteczek. Nitkowanie warto wykonywać nie tylko w trakcie toalety, ale także po posiłkach, podobnie jak płukanie. Rynek oferuje szeroki wybór roztworów o różnorodnym działaniu, m.in. do odświeżenia, usuwania kamienia, regeneracji szkliwa czy łagodzenia uszkodzeń śluzówki jamy ustnej.