Hennig-Kloska: Nie KO, a Hołownia jest dziś nadzieją

Ruch Polska 2050 oficjalnie poinformował dziś o przyjęciu poseł Paulina Hennig-Kloska z Koalicji Obywatelskiej. Swoją decyzję parlamentarzystka wyjaśniła na Facebooku. Podkreśla, że to właśnie w ruchu Szymona Hołowni widzi szansę na zmianę.

Ruch Polska 2050 poinformował dziś rano, że staje się bogatszy o czterech nowych członków. Dołączyła do niego posłanka Paulina Hennig-Kloska, radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi.

Swoje motywacje dotychczasowa posłanka Nowoczesnej wyjaśnia na Facebooku.

- „Przez ostatnie tygodnie miałam okazję poznać bliżej Szymona i jego ruch. Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku. Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. Dlatego chcę go wesprzeć na tak wczesnym etapie. Dziś twardo stoję na nogach i wiem co robię” – pisze.

- „Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsądek, umiar i odpowiedzialność w polityce” – dodaje.

kak/Facebook