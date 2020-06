Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje ws. zatrzymań w zw. z 'aferą plakatową'

W kilkunasty miejscach w Warszawie, we wiatach przystankowych należących do Agory, pojawiły się grafiki uderzające w prof. Łukasza Szumowskiego. Odcinająca się od akcji Agora zgłosiła zawiadomienie na policję, w związku z łamaniami do tych wiat. Prowadząca śledztwo policja zatrzymała odpowiedzialnych za to aktywistów. Jednak zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zatrzymania te są nadużyciem.