Haniebne wystąpienie dominikanina. Abp Gądecki: Zapraszam o. Szustaka na rozmowę

O. Adam Szustak jest znanym w Polsce kaznodzieją, który ogromną popularność zdobył dzięki mediom społecznościowym. W ostatnim czasie coraz bardziej znany jest jednak również z kontrowersyjnych wypowiedzi. Niedawno gościł na popularnym kanale „Imponderabilia”, gdzie atakował polski episkopat w stylu znanym z wystąpień Marty Lempart. W odpowiedzi na nagranie przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki postanowił zaprosić zakonnika na osobiste spotkanie.

- „Abp Stanisław Gądecki zaprosił dziś o. Adama Szustaka OP na osobiste spotkanie i do rozmowy o Kościele. Gdy pojawiają się wątpliwości odnośnie do roli Kościoła instytucjonalnego, warto wsłuchiwać się w różne opinie i podjąć konstruktywny dialog”

- przekazał w mediach społecznościowych rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

To odpowiedź abpa Gądeckiego na skandaliczne słowa o. Szustaka, jakie wypowiedział goszcząc na kanale „Imponderabilia”. Otrzymując zaproszenie od znanego youtubera zakonnik najwyraźniej postanowił zdobyć kilka nowych lajków i w wulgarny sposób zaatakował Episkopat z poznańskim metropolitą na czele. Konkretnie duchownemu nie spodobało się, że… biskupi zachęcają wiernych do powrotu do kościołów po pandemii.

- „Tak aktualnie, że kończy się pandemia, jak teraz kościół powinien zafunkcjonować i pierwszy punkt k***a, który podano, Gądecki go podał, to najważniejsze jest to żeby teraz zrobić wszystko co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. No do k***y nędzy”

- mówił o. Adam Szustak.

