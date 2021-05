Czas na reakcję zakonu! O. Szustak o działaniach episkopatu: No do k***y nędzy!

Znany internetowy kaznodzieja, o. Adam Szustak OP, znowu szokuje. W udzielonym Karolowi Paciorkowi wywiadzie wulgarnie komentował działania polskiego Episkopatu.

Jednym z poruszonych tematów była kwestia skandali pedofilskich w Kościele, a także praca komisji, którą kieruje Tomasz Terlikowski. Chodzi o sprawę o. Pawłą M., który miał w latach 90-tych stworzyć sektę w dominikańskim duszpasterstwie we Wrocławiu.

O. Szustak przyznał, że działania Tomasza Terlikowskiego są dla niego wielkim zaskoczeniem i objawieniem. Stwierdził, że przez wiele lat dziennikarza „nie znosił”, ponieważ jego zdaniem:

„[…] to było zaprzeczenie wszystkie w co wierzyłem jako katolik”.

Dodał, że dziś nadal nie zgadza się z wszystkim, co Terlikowski mówi jako dziennikarz i działacz, jednak cieszy się, że przewodniczy on wspomnianej komisji.

W dalszej części rozmowy w wulgarny sposób komentował działania episkopatu. Stwierdzał, że jest zmęczony i zniechęcony, wręcz zrozpaczony „tą degrengoladą, która się dzieje”.

Mówiąc o dokumencie, który pojawił się po spotkaniu komisji, a który podpisał abp Stanisław Gądecki, zakonnik ocenił:

„Tak aktualnie, że kończy się pandemia, jak teraz kościół powinien zafunkcjonować i pierwszy punkt k***a, który podano, Gądecki go podał, to najważniejsze jest to żeby teraz zrobić wszystko co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. No do k***y nędzy”.

Mówiąc o polskich biskupach stwierdził, że „ci goście mają w głowie tylko jedno”. Dodał, że „nie ma już żadnej nadziei w tych gościach”.

Komentując wypowiedzi o. Szustaka, muzyk Jacek Kowalski napisał:

„Ostatnio po wyskoku o. Gużyńskiego Prowincjał posłał tegoż na Zachód, skąd teraz może mącić w Polsce bezkarnie, i wychowywać młode pokolenia w swoim wydumanym, w gruncie rzeczy antychrześcijańskim duchu. Jeśli teraz o. Prowincjał nie zareaguje mocno i nie zamknie ust o. Szustakowi - porządnie, na przykład na rok, a nie na chwilę - pokaże , że po prostu identyfikuje się z jego poglądami, i że co najwyżej jest ostrożniejszy w ich głoszeniu. Jak jest, podejrzewam niestety, w przypadku o. Gużyńskiego”.

Pan Szustak ma rację. Episkopat się myli. Podstawową potrzebą Kościoła nie powinien być powrót ludzi do Kościoła, tylko więcej Szustaków na YouTubie. pic.twitter.com/wOVZRj4Em3 — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 24, 2021

