,,Haaretz'': Izrael zawsze wybierze Rosję

alcapone 22.1.20 17:01

To jakiś dziwny tekst jest. Izrael nawet nie będzie wybierał, jasne że z silnym państwem jak Rosja grają.

A co mają z Polską, która nie dość że słaba, to jeszcze się rozbraja. A dokładniej wydaje potężną kasę na systemy z zagranicy które akurat nie są najbardziej potrzebne. Gdy te które MUSZĄ być koniecznie nie są, od dawna nie są i nie będą, nie będzie. A do tego wiele z nich moglibyśmy łatwo i tanio produkować w Polsce. Kompletny zamęt, ten sam od wielu lat, tak jakby ktoś robił to celowo. Ciekawy temat wrzucił Grzegorz Braun. On jest w komisji obrony narodowej. Okazuje się że już 4 lata temu ruszyła modernizacja czołgów Leopard, do dzisiaj zmodernizowano … zero. Typowe w naszym upadłym państewku pośmiewisku świata, typowe. A jak on się pyta generałów o możliwości obrony Polski przez Wojsko Polskie, to generałowi mówią NATO. A on musi im wyjaśniać - nie chodzi o NATO tylko możliwości Wojska Polskiego ( jakby byli przełączeni na jakiś wsteczny bieg, jakieś zidiocenie ). Chyba nie myślicie że jakieś poważne państwo postawi na poważny układ z obecną Polską. A zresztą, myślcie co chcecie, tylko pamiętajcie - JA OSTRZEGAŁEM.