,,GW'' apeluje o udział w wyborach. A na zdjęciu TW ,,Ketman''

demokracja 24.8.19 14:30

W tym głosie jest jeden problem.......ludzie lewicy skupieni wokół Pana redaktora GW czy Mazowieckiego zawsze demokracją nazywali to co im odpowiadało...... Juz kardynał Wyszyński im nie ufał. Nie potrafili się przebić w czasach komunizmu ...próbują nadal....ale to nie jest walka o prawdę i wolność. to jest walka o władzę