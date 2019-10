Grzegorz Schetyna: Wygramy wybory prezydenckie! To nasza obietnica!

Antoni 13.10.19 21:28

gość tylko pomawia i żali się. "Nierówna walka." podaj na czym polegała, dowody a nie pomówienia. "Tu nie było zasad" jakich zasad , a nie ogólników. I tak samo "przeciwnik stosuje uczciwe metody" jakie konkretnie nieuczciwe metody. Jak złamane prawo to do sądu, inaczej to są pomówienia. Gościu kiepski jesteś. Za dużo oglądasz seriali.