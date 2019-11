Grzegorz Górny: Eugeniczne korzenie Planned Parenthood

Analityk 2.11.19 13:43

BOLĄ WAS TYŁKI ŻE W USA POMOC KOBIETĄ W POTRZEBIE JEST TAK ŁATWA.



A TERAZ KTO ZGADNIE W JAKIM KRAJU W ŚWIECIE ZACHODNIM JEST NAJMNIEJ ABORCJI?



A NO TAK, W KRAJACH ROZWINIĘTYCH GDZIE ABORCJA I EDUKACJA SEKSUALNA NIKOGO NIE SZOKUJĄ.



Aborcji najwięcej jest w krajach, gdzie wiedza o antykoncepcji jest zerowa, a zacofanie i religijni góro mówią co jest dobre a co złe.



CHCĄC ZWALCZAĆ ABORCJĘ, WALCZ O DOBRĄ EDUKACJĘ SEKSUALNĄ. NIECH MÓWIĄ O TYM NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI, A NIE KLER CZY ZAKONNICE.