Grupa niemieckich księży: Czy to o naszych czasach mówi Apokalipsa?

Grupa niemieckich księży o nazwie Communio veritatis opublikowała 13 X oświadczenie, w którym pisząc o kryzysie we współczesnym Kościele nawiązuje do Apokalipsy i objawień w Fatimie.

Maike Hickson z portalu „Life Site News” zauważa, że w ostatnim czasie nie pierwszy raz nawiązania do Apokalipsy pojawiają się w wypowiedziach duchownych katolickich mówiących o kryzysie we współczesnym Kościele. Jako przykład przytacza wypowiedzi zarówno holenderskiego kard. Willema Eijka, abp. Georga Gänsweina, jak i na przykład szwajcarskiego bp. Mariana Elegantiego.

I tak kard. Eijk, odnosząc się do pomysłów udzielania Komunii św. protestanckim małżonkom katolików, przywołał punkt 675 Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi o próbie, jaką musi przejść Kościół przed ostatecznym przyjściem Chrystusa oraz o „tajemnicy bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów”.

Arcybiskup Gänswein nawiązał do słów kard. Eijka wypowiadając się o kryzysie nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa. Z kolei bp Eleganti, komentując słynny dokument papieski z Abu Zabi, wspomniał o Antychryście oraz ułudzie pokoju bez Chrystusa i przywołał apokaliptyczną opowieść Władmira Sołowjowa.

Grupa Communio veritatis w swoim dokumencie, komentując zamieszenie we współczesnym Kościele, przytacza fragmenty z Apokalipsy odnoszące się między innymi do bestii – smoka, ale także do Niewiasty „obleczonej w słońce” (Ap 12,1) i ostatecznej bitwy, jaką Kościół stoczy ze złem.