Gowin zapowiada głęboką nowelizację ustawy o wyborach korespondencyjnych i dziękuje prezesowi PiS

ktoś tam 7.5.20 9:42

Ach, ach... to Pełowiaki będą miały innego KANDYDATA...? No o to walczyły z cało moco "soku z buraka". I teraz taki nowy burak będzie ich reprezentował... Wyszło mnie, że jak tak zmienią flagowego pustaka, na pustaka ładniejszego (nie o wygląd chodzi) to będzie to znakomity dowód, że nie chodziło w tej obstrukcji wyborów o jakieś bezpieczeństwo Polaków tylko o koło ratunkowe dla tonącego Peło... Ale cóż może się urodzić na toksycznej glebie totalniaków, prócz "soku z buractwa"? Oczywiście wykształconego buractwa... bo jak się buractwo chwali, popiera ich większość, młodych i starszych wykształconych z wielkich miast. Tak jak popierają szamborurę z jej zawartością...