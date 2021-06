Gowin trzyma stronę Czech? Wicepremier zarzuca PGE błędy ws. Turowa

W rozmowie z Onetem wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że ws. Turowa mogły zostać popełnione „poważne błędy” przez poprzedni zarząd PGE. Wypowiedź polityka komentuje sama spółka, zarzucając liderowi Porozumienia stanięcie po stronie Czech w sporze dot. kopalni.

Udzielając wywiadu portalowi Onet wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odniósł się do polsko-czeskiego sporu dotyczącego Kopalni Turów.

- „Po pierwsze, analizujemy sprawę i nie wykluczamy, że zostały popełnione poważne błędy, zwłaszcza po stronie poprzedniego zarządu PGE. Po drugie, kłopotliwe jest samo orzeczenie TSUE, bo oznaczałoby zamknięcie kopalni dającej pracę tysiącom ludzi i zachwianie poważnym ogniwem systemu energetycznego Polski. To decyzja nieadekwatna do sytuacji. Podyktowana stronniczością, by nie powiedzieć, że szukaniem pretekstu do uderzenia w Polskę. Po trzecie, zawsze staram się brać odpowiedzialność za porażki, a gdy jestem w opozycji, nie cieszę się z porażek polskiego rządu, bez względu na polityczne barwy”

- mówił szef Porozumienia.

Jego wypowiedź spotkała się ze stanowczą krytyką PGE. Spółka przekonuje w mediach społecznościowych, że wicepremier trzyma stronę Czech.

- „Panie Wicepremierze @Jaroslaw_Gowin, powinniśmy mówić jednym głosem ws. Turowa. Nie ma naszej zgody na dziką transformację energetyczną w Polsce. Zadziwiające jest to, że Wicepremier polskiego rządu trzyma stronę Czech i neguje polskie stanowisko ws. Turowa”

- czytamy na profilu PGE.

