Gowin: Trzeba odrzucić lockdown gospodarczy

„ Jedno jest pewne: nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

W rozmowie z portalem money.pl zaznaczył, że Polska nie może pozwolić sobie na szczelne zamknięcie gospodarki. Zaznaczył jednak, że rząd przygotowuje różne scenariusze rozwoju wypadków, w tym takie w których zakłada się powstanie szczepionki dopiero na jesieni przyszłego roku. Mówiąc o tym, że na lockdown Polski dziś nie stać, dodał:

„Osobna sprawa to czy nie zbliża się pora, by ograniczyć pozazawodową aktywność Polaków. Mamy już na przykład przepisy dla młodzieży do 16. roku życia”.

Gowin jest przekonany, że rząd powinien iść w kierunku restrykcji związanych z kontaktami międzyludzkimi jeśli chodzi o spotkania rodzinne oraz aktywność pozazawodową. Stwierdził:

„Wszystko wskazuje na to, że to kontakty towarzyskie i rodzinne są głównym źródłem zakażeń. To dodatkowy argument za moim stanowiskiem. Trzeba odrzucić lockdown gospodarczy, natomiast ograniczyć kontakty pozazawodowe”.

dam/money.pl,Fronda.pl