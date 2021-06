Gowin na listach opozycji? Schetyna: uważam, że to temat do rozmów

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Gowin będzie w przyszłych wyborach parlamentarnych szukał swojego miejsca na listach opozycji.

Schetyna w rozmowie na antenie TVN24 podkreślił, że Gowin będzie musiał zrobić podsumowanie swoich dotychczasowych aktywności. Zdaniem Schetyny Gowin zrobił parę "porządnych rzeczy", z których jedną jest "wywrócenie wyborów kopertowych".

- To dzięki niemu, jego determinacji i odwadze udało się wtedy te wybory przewrócić. To na pewno tak, ale było też wiele głosowań, które były kompromitujące, mimo tego że się nie cieszył. Więc o tym wszystkim trzeba spokojnie porozmawiać i zastanowić się nad tym - stwierdził Schetyna w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Odniósł się także do startu Gowina wspólnie z opozycją w przyszłych wyborach parlamentarnych.

- W perspektywie uważam, że będzie szukał tam swojego miejsca. Myślę, że opozycja, która będzie budować polityczne centrum, będzie musiała mieć pomysł na to, jak przekonać wyborców rozczarowanych do PiS-u, którzy będą szukali swojej politycznej propozycji. Uważam, że to temat do rozmowy - powiedział.

Napięcie między Porozumieniem a PiS jest bardzo duże. Spotęgowało je utworzenie przez Adama Bielana (wyrzuconego z Porozumienia) Partii Republikańskiej, która natychmiastowo stała się koalicjantem PiS. Do ugrupowania tego należy także wyrzucony z Porozumienia z Bielanem Kamil Bortniczuk.

jkg/tvn 24