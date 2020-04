Gowin na drodze do kompromisu z Ludowcami

robaczek 2.0 23.4.20 16:56

HALO ZIEMIA DO PISOWCÓW!!!!! do was tam w niebie!!!



Rozumiem że propozycje opozycji nie istnieją bo są proponowane przez zdrajców itp.



takie pranie mózgu wam zrobili że wrogów widzicie w każdym kto myśli inaczej



wy nie rozumiecie że demokracja polega na tym żeby znależć kompromis tak żeby wszyscy mogli obok siebie zyć



KOMPROMIS!!!!



no ale wyborca PIS ma średnio 55+, skończoną podstawówkę i wywodzi się z klasy robotniczej ( a kto popierał PZPPR?? ;) ) ... no więc.......więc jeden typ świata zna:



JEDEN WÓDZ

JEDNA PARTIA

JEDNA IDEOLOGIA



komunizm macie we krwi. dodali wam do tego tylko BOGA na usta i jesteście ..... ponad resztą! lepszy sort!

sam AD tak mówił ;]



tacy ukryci kato-komuno-faszyci troszkę ;]



ale wy to wiecie pod skórą,i to was chyba wewnętrznie najbardziej boli



stąd agresja i otępienie na argumenty innych.



daliście sie zronić na starą taktykę kamunistów : OBLĘŻONA TWIERDZA !!!

;]



no taka prawda

niestety



tylko POLSKI SZKODA ! :/