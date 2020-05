Gmyz ostro! ,,Spodziewaliście się, że drań ciągnący kasę od umierających pacjentów będzie dotrzymywał umów?''

harry 27.5.20 11:24



Dziwię się tym "totalnym" obłąkańcom, w szczególności dziwię się Grodzkiemu. Jest przecież lekarzem, i jako taki, zwłaszcza on, powinien zdawać sobie sprawę, że człowiek to istota śmiertelna. Ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Również prawno-formalnymi.



No bo, na przykład, gdyby w tej chwili zmarło dwóch senatorów z obozu "totalnych", to układ sił w senacie zmienia się diametralnie. Przynajmniej na najbliższe 3 miesiące.



Znowu ze wszystkimi tego konsekwencjami. W tym wypadku mniej prawno-formalnymi, za to bardzo politycznymi.



I dobrze byłoby wtedy ujrzeć tę obłudną gębę Grodzkiego.