Główny ekonomista PO: Muszą być zmiany w 500+

Jak stwierdził Rzońca, bardzo mu się nie podoba, iż Grzegorz Schetyna zapewnił, że "nic co dane nie będzie odebrane". I tak bardzo mu się to nie podoba, że... zapowiada zmiany.

"Mogę tylko powtórzyć, co wiele razy było mówione: 500 plus nie powinno być z automatu wypłacane w tych rodzinach, w których porzuca się pracę. Taka polityka jest zgubna dla tych rodzin i głęboko niesprawiedliwa wobec pozostałych, które ciężko pracują na wydatki państwa" - powiedział Rzońca.

Co to znaczy, że "rodzina porzuca pracę"? Czy jeżeli matka zrezygnuje z pracy, to rodzina straci 500+?