Gill-Piątek: Tusk oferuje tylko wojnę polsko-polską

W mocnych słowach Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 skomentowała pierwsze cztery tygodnia aktywności Donalda Tuska w polskiej polityce. Jej zdaniem były premier przyniósł Polakom wojnę polsko-polską.

Polska 2050 najbardziej ucierpiała na powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Ugrupowanie, które niedawno odbierało wyborców Platformie Obywatelskiej, teraz ich traci, ustępując Platformie drugie miejsce w sondażach. W rozmowie z portalem wPolityce.pl Hanna Gill-Piątek przekonuje jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

- „Widzimy jedno zjawisko – przybywa osób zniechęconych do polityki – rosną partie nie wiem i nie głosuję. To są głównie nasi potencjalnie wyborcy. Oznacza to, że ta wojna polsko-polska, którą przyniósł nam znowu na sztandarach Donald Tusk, niestety powoduje jedno – ludzie odwracają się od polityki, przestają wierzyć, że coś może się zmienić”

- powiedziała parlamentarzystka Polski 2050.

Zapewnia też, że jest przekonana, iż niedługo jej ugrupowanie zacznie zyskiwać w sondażach.

kak/wPolityce.pl