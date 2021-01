Gdyńscy kibice na wojnie z lewacką propagandą. Jest też przekaz dla Owsiaka

„Dziś wieczorem, wraz z częścią ludzi rozumiejących nasze ideały i sens działania , robimy to do czego mamy prawo – wypowiadamy się publicznie w temacie, który uważamy za kluczowy: Wolność Słowa! Plus jak zwykle czyścimy miasto z symboli hitlerowskich” – poinformowali w swoim wpisie na Facebooku kibice Bałtyku Gdynia.

Kibice usuwali z murów Trójmiasta napisy „Piekło Kobiet”, „Antifa zone” czy „J***ć PiS.

We wpisie czytamy:

„W centrum Gdańska niezaprzyjaźnione i nieszczere redakcje ( Wyborcza, Trojmiasto.pl ), które odwiedziliśmy z naszym przesłaniem nieprzypadkowo, posłużyły za przykład, gdyż oczywiście patologie mnożą się dziś w Polsce za sprawą postkomunistycznych klik, na skalę dużo szerszą”.

Dodano:

„Następnie, tradycyjnie już i przy okazji naprawiamy kilka elewacji w mieście, usuwając hitlerowskie symbole nabazgrane tu i tam przez nienachalnie urodziwe, spocone kobiety z lekką (?) nadwagą. Również tradycyjnie, nachalnie namawiamy innych by poszli w nasze ślady zwalczając czynem lewe degeneracje toczące dziś świat. Zamiast oglądać “netflixy” idź na mróz! Zamaluj esesmańską błyskawicę, a może spotkasz jakąś fajną i ładną, normalną dziewczynę!!! Tak jak my”.

Zawarto też przekaz dla Jerzego Owsiaka:

„Okrągła 29 Rocznica! Piękny Jubileusz! Jurek Owsiak! 29 lat kłamstw, oszustw i deprawacji nie tylko młodzieży, ale wszystkich!!! Jurek <<Gratulujemy>>!!! Przepraszamy zarazem że tylko tą oficjalną cyfrę 29 Ci przybijamy Misiu, wszak co starsi Czytelnicy na pewno pamiętają występy Jubilata w końca lat 80 tych, Towarzystwo Przyjaźni Chińskich Ręczników, >>Uwolnić Słonia!<<, itd...Tak, Jurek już od lat swych młodych kpił i wyśmiewał walkę Narodu Polskiego z komuną! Nawet Twój Tata Milicjant nie osiągnął tyle na gruncie pacyfikacji ludzkich umysłów co Ty Jurek”.

dam/Facebook,Fronda.pl