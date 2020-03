I to ma być tolerancja? Gdański radny szydzi z wierzących

Bard 4.3.20 19:45

"A co by Pan radny powiedział jakby to Muzułmanie się modlili"



Ciekawe co by katolicy powiedzieli xd Zaraz byście ich wyśmiewali, wyzywali, grozili im śmiercią lub w najlżejszym wypadku pobiciem. Tylko dlatego, że praktykują inne czary-mary od was. Hipokryzja na maksa



P.S. Nie ma znaczenia, czy na środku pociągu rozwala się grupa moherów czy muzułmanów, od takich rzeczy mają dom lub kościół, nie środek pociągu