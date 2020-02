Gdańska młodzież protestowała przeciwko deprawacji w szkołach

Cierpliwy 22.2.20 13:21

Boga nie ma ? A co jest? Wszystko co masz poniżej oczu służy do tego by funkcjonował Twój mózg. Oddychasz, jesz, pijesz. Nawet przyjemność z kopulacji zaprogramowano w Twoich płatach czołowych jako nagroda. A jak fajnie rozwiązano konstrukcję oczu jako kamery. Obraz trzeba przetworzyć i to wymaga nauki.We wszechświecie istnieją miliardy galaktyk składające się z miliardów gwiazd. Wokół jednej z nich krąży malutka "niebieska kulka" na której się urodziłeś. Jesteś pyłeczkiem w stosunku do kosmosu. Ale jesteś jedyną istotą na niej jako człowiek, która ma świadomość jego ogromu i swojego istnienia we własnym ego. A do tego masz rozum i wolną wolę do jego wykorzystania.Swiat rzeczywiście jest piękny. Jest tysiące ptaków o różnorodnym kolorowym upierzeniu. Wszystkie wykluwają się z jajek powielając swoje upierzenie. Nie widziały jak "rodzice" wiją gniazda, ale jak dorosną kopiują ich konstrukcję. Także ich śpiew. To przecież program wbity w ich geny pozwala na powielanie gatunku. Z nami jest tak samo.Czy sonar u delfina powstał przypadkiem. Czy pszczoła widząca ultrafioletem to też przypadek? Czemu Ty tak nie widzisz.A widzisz gwiazdy ,których już nie ma. Masz wybór, życie lub śmierć. Trzeba być wyjątkowo ograniczonym umysłowo przy dzisiejszym stanie nauki,by nie dostrzegać w przyrodzie projektu "wielkiego architekta".Jak potężną ma moc by umieścić miliardy gwiazd w czasoprzestrzeni. Ziemie umieścić w takiej odległości od Słońca, by to co powstało na niej nie zostało spalone ani nie zamarzło. To obliczenia naukowe.Więcej niż +/- 5% i nas nie ma.Kura czy jajo? To nauka świadczy o Stwórcy. Ucz się, to się może uratujesz. Zacznij się bać Boga to Ci pomoże.Tyś pyłeczek.