Fundacja Czartoryskich wyprowadziła 100 mln - chce likwidacji

man.of.Stagira 4.1.20 13:38







Wypreparowani intelektualnie Sędziowie GW powinni widzieć - tylko SKĄD przecież to są osoby niesamodzielne intelektualnie?! - że o być albo nie być decyduje CASH FLOW nie b i l a n s księgowy per se.



OSKARŻACIE o ‘zryte berety’ ludzi religijnych ALE spójrzcie jaka s t e r y l i z a c j a intelektualna Waszej generacji dokonuje się w Was!



SPÓJRZCIE jak wysterylizowani intelektualnie są Wasi Sędziowie sądów powszechnych których Mistrzyni w przebraniu Carla Schmidta głosi, że ‘prawo moralne jest w Gersdorf’.



Prawdziwie, wysterylizowany z wiedzy o filozofii Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP



SPÓJRZCIE jak wysterylizowani intelektualnie są Wasi Profesorowie uczelni akademickich których Patronka przebrana za Arystotelesa, Wanda Nowicka wygłasza zdanie języka potocznego a następnie cyt: „mam doktorat z filozofii i mogę t o (co wcześniej powiedziałam na temat pewnej idei politycznej – przyp. m.o.S) Panu u d o w o d n i ć”



Prawdziwie, wysterylizowana z obcowania z logiką adeptka kursu filozofii z Doktoratem polskiej Uczelni.



SPÓJRZCIE jak wysterylizowani intelektualnie są Wasi Literaci laureaci nagród Nobla których pokraczna podróbka w przebraniu ‘Feminitywu’ wygłasza zdanie cyt.: „ Nigdy nie p o t r a f i ę tego zrozumieć” nie mając bynajmniej na myśli twierdzenia o punkcie stałym Banacha.



Prawdziwie, wysterylizowana z wyczucia polszczyzny tryumfatorka odwołanego Nobla z literatury za Rok 2018.



Swoją drogą, przyznać Odwołanego (!) Nobla, to dopiero sterylizacja intelektualna Akademii.



Wy, Drodzy Moi przeciwnicy Kościoła Rzymskiego – jesteście sterylizowani intelektualnie oraz f a n a t y c z n i zawsze



Ot, co…