Francja: rząd naruszył wolność kultu, orzekł trybunał administracyjny

Francuski rząd dopuścił się poważnego i niezgodnego z prawem naruszenia wolności kultu – orzekła Rada Stanu, czyli najwyższa instancja jurysdykcji administracyjnej w kraju, odnosząc się do absolutnego zakazu zgromadzeń religijnych w miejscach kultu. Rząd ma 8 dni na uchylenie tego zakazu.

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik prasowy francuskiego episkopatu, biskupi z zadowoleniem przyjmują to orzeczenie. Potwierdza ono bowiem to, co już wcześniej wielokrotnie mówił episkopat, że Kościół jest w stanie zapewnić takie sprawowanie liturgii, aby spełnione zostały wymogi sanitarne. Mówi ks. Thierry Magnin.