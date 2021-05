Fala ataków na synagogi w Niemczech. Antysemityzm wciąż się nasila

Antysemityzm w Niemczech wciąż się nasila. Kolejne ataki wymierzone w niemieckich żydów sprowokowała eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W ostatnich dniach w Niemczech miała miejsce fala napaści na synagogi i żydowskie miejsca pamięci.

W 2020 roku w Niemczech odnotowano najwięcej incydentów antysemickich od początku prowadzenia policyjnych statystyk w tym zakresie. Średnio sześć razy dziennie w Niemczech dochodziło do jakiejś formy ataku na Żydów. To nie tylko obelgi czy przestępstwa propagandowe, ale również akty przemocy fizycznej.

W ostatnich dniach, na fali napiętej sytuacji w Izraelu, w Niemczech doszło do ataków na synagogi i żydowskie miejsca pamięci. W Nadrenii Północnej-Westfalii policja zatrzymała 13 mężczyzn, którzy spalili flagę Izraela przed żydowską świątynią. W Bonn zatrzymano trzy osoby odpowiedzialne za obrzucenie wejścia do synagogi kamieniami i podpalenie flagi Izraela. W Dusseldorfie natomiast próbowano zniszczyć tablicę upamiętniającą dawną synagogę.

Scenes from Berlin, where the police repressed pro-Palestine protesters and threatened them with pepper spray, during a demonstration against Israel’s eviction of families in Sheikh Jarrah and its violent invasions of Al-Aqsa Mosque. Several protesters were arrested. pic.twitter.com/wzJ01bUZDF