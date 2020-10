Fake newsem w Polskę. Ambasada raguje na kłamliwy reportaż CNN dot. LGBT

CNN w swoim reportażu powiela fake newsy na temat Polski i rzekomych „stref wolnych od LGBT” w naszym kraju. Błyskawicznie zareagowała polska ambasada w Stanach Zjednoczonych.

Reportaż zatytułowano „Nie przynależysz tutaj. W polskich »strefach wolnych od LGBT« samo istnienie to już akt buntu”. Pojawił się w nim między innymi kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden, który powiedział:

„Wyrażę się jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a na »strefy wolne od LGBT« nie ma miejsca w Unii Europejskiej ani nigdzie na świecie”.

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w USA zareagowała napisaniem listu odnoszącego się do kłamliwego reportażu CNN o rzekomym prześladowaniu środowisk LGBT w Polsce. Udostępniono go między innymi na Twitterze. Jak wskazuje ambasada:

„Polski rząd jest zobowiązany do przestrzegania zapisanych w Konstytucji RP praw wszystkich swoich obywateli, w tym równości wobec prawa i niebycia dyskryminowanym”.

Podkreślono też, że wszystkie osoby, włącznie z członkami społeczności LGBT mają w Polsce prawo do pełnej ochrony przed nienawiścią, przemocą oraz dyskryminacją. Dodano, że oznacza to, że:

„[…] ustawodawstwo RP gwarantuje równość i godność osobom LGBT we wszystkich obszarach życia, (co) jest zgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka”.

The following is a response to a @CNN article published on October 15, 2020, titled, “‘You don’t belong here’: In Poland’s ‘LGBT-free zones,’ existing is an act of defiance.” pic.twitter.com/knHV5PFsIr