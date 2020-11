Facebook i Twitter gotowe do ,,przekazania władzy'' Bidenowi nad kontami Białego Domu

Zarówno Facebook jak Twitter poinformowały w sobotę, że już przygotowują się do przekazania kontroli nad kontem „@POTUS” oraz innymi profilami należącymi do administracji Białego Domu Joe Bidenowi.

Jako termin podano 20 stycznia 2021, ponieważ na ten dzień zaplanowana jest oficjalna inauguracja nowego prezydenta USA.

Sprawa dotyczy konta „@POTUS” na Twitterze (jest to skrót od tytułu Presiden of the United States), któe przechodzi na klejnego prezydenta USA. Dotyczy to także kont „@whitehouse”, „@VP”, „@FLOTUS”

W oświadczeniu dla Politico rzcznik Twittera powiedział:

- Twitter aktywnie przygotowuje się do wsparcia przeniesienia instytucjonalnych kont Białego Domu na Twitterze 20 stycznia 2021 r.

Z kolei dla Agencji Reutera wypowiedział się przedstawiciel Facebooka:

- W 2017 roku współpracowaliśmy zarówno z administracją Obamy, jak i przyszłą administracją Trumpa, aby upewnić się, że przeniesienie ich kont na Facebooku i Instagramie przebiegnie bezproblemowo 20 stycznia i spodziewamy się, że zrobimy to samo teraz

Na chwilę obecną Biały Dom odmówił udziału w publicznej dyskusji na ten temat, ponieważ sztab urzędującego prezydenta ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa toczy batalię prawną uwypuklającą skalę nadużyć prawnych, które mają mu zapewnić zwycięstwo.

Warto dodać, że Donald Trump posiada zarówno na Facebooku, jak i Twitterze konta „@realDonaldTrump”.

