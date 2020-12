Europoseł EPL uczestniczył w orgii. Tusk chce wykluczyć Fidesz

Przewodniczący EPL Donald Tusk zabrał głos ws. europosła Fideszu Jozsefa Szajera, który uczestniczył w ub. piątek w przerwanej przez brukselską policję nielegalnej imprezie, na której zorganizowano homoseksualną orgię. Zdaniem Donalda Tuska to kolejny powód, dla którego EPL powinna wykluczyć ze swoich struktur węgierski Fidesz.

W piątek brukselska policja przerwała nielegalną imprezę połączoną z orgią seksualną, w której uczestniczył ważny polityk Fideszu, europoseł EPL József Szájer, w którego plecaku znaleziono narkotyki. W imprezie miało brać udział również kilku dyplomatów. Węgierski polityk ustosunkował się do tego zdarzenia w specjalnym oświadczeniu, informując przy tym, że zrzeka się z mandatu europosła. Przyznał się do udziału w orgii, zaprzeczając jednak temu, by narkotyki należały do niego.

- „Nie brałem narkotyków, na miejscu zaproponowałem policji wykonanie testu, ale oni tego nie zrobili. Policja powiedziała, że znaleziono pigułkę ekstazy. Nie była moja, nie wiem, kto ją przyniósł i jak. Złożyłem w tej sprawie oświadczenie na policji” – napisał.

What else should #Fidesz do for all of you to see that they simply don’t fit in with our family?