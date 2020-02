Europejska Lewica i Zieloni chcą podatku od mięsa. Kuźmiuk: To by oznaczałoby bankructwo dużej części rolników

Maria Blaszczyk 6.2.20 18:33

Czyli skoro nie możemy zrobić wszystkiego, nie należy robić nic?

Skoro mój sąsiad pali węglem i czym popadnie, ja nie powinnam mieć domu pasywnego?

Jeśli cała wieś wywozi śmieci do lasu, to ja też powinnam?



I już nawet pomijając klimat. Produkcja mięsa jest sama w sobie czymś tak nieetycznym, że bankructwo ludzi się nią zajmujących jest jak bankructwo handlarza metą czy alfonsa.

Serio, nie jest to powód do zmartwień.