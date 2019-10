Ekspert Episkopatu: Tak powinna wyglądać edukacja seksualna

„[…] to rodzic, który jest najbliżej dziecka i zna stopień jego rozwoju i wrażliwość, najlepiej wie, jak przekazać dziecku informacje na temat piękna życia, płciowości, małżeństwa, rodzicielstwa. Pytanie – jak to zrobić, by rodzice mieli odpowiednia wiedzę, żeby nie bali się informować oraz, wreszcie, znajdowali czas na taką rozmowę”.

Zaznaczył także, że brak prowadzenia odpowiedniej, dostosowanej do wieku edukacji seksualnej doprowadzać będzie do tego, że dzieci informacji na ten temat szukać będą u kolegów lub z pornografii.

Ekspert dodał też, że konieczna jest akceptacja przez rodzinę tego, jak będzie wyglądała edukacja seksualna ich dziecka w szkole. „Gwarantuje to zarówno konstytucja, jak i prawo edukacyjne dotyczące przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie” - przypomniał.

„[…] Mamy do czynienia z afirmacją całego człowieka i nie pytamy go o jego preferencje seksualne. Jesteśmy atakowani zarzutem, że Kościół zagląda ludziom „do łóżka”, tymczasem to właśnie ci, którzy taki zarzut formułują, m.in. środowiska LGBT, definiują człowieka wyłącznie na podstawie jego orientacji seksualnej. To zupełna aberracja!”.