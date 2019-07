Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Prawie pół miliona Polaków może wrócić z emigracji!

Cogito ergo sum 27.7.19 10:40

ZNAM WIELU EMIGRANTÓW. TAM PRACUJĄ CZĘSTO JAKO MAGAZYNIERZY, ELEKTRYCY, MONTERZY, KIEROWCY.



Jak słyszą o ogromnych zarobkach w Polsce na poziomie 2k, a czasem nawet pracując w weekendy 3k, to już się pakują by jechać do Polski.



Nie no, żartuje. Nikt tu nie wróci, bo stawki są tak złe, że ktoś kto zakosztował prawdziwego zycia bez zmartwień i polskich menadżerów, nigdy tu nie wróci na stałe.