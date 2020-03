Dziwne słowa Franciszka o koronawirusie i naturze

Papież odpowiedział w ten sposób dziennikarzowi i komikowi Jordi Évole, który mówiąc o tym, że „od długiego czasu planeta nie była bardzo czysta”, spytał: „Czy to możliwe, że jest to godzina sądu przyrody nad nami?”.

„Pokładam nadzieję w ludzkości, w mężczyznach i kobietach. Pokładam nadzieję w narodach. Mam dużo nadziei. Narody otrzymają nauczkę w wyniku tego kryzysu, by przemyśleć swoje życie. Wyjdziemy z tego lepsi – mniej liczebni oczywiście. Wielu pozostanie po drodze i to trudne. Ale mam wiarę, że wyjdziemy z tego lepsi” – powiedział papież Franciszek.

„Zamieniamy Boga w postać terapeuty, a nie Ojca, którego poznajemy w trwożnym podziwie i przyjmujemy w miłosierdziu” – powiedział dr Ashenden, nawiązując jednocześnie do fragmentu Listu do Rzymian, w którym w rozdziale pierwszym mowa o karze za odstępstwo od Boga w wyniku bałwochwalstwa i grzechów sodomii. Teolog dodał też, że traktowanie Boga jako terapeuty „pogłębia naszą wrodzoną skłonność do narcyzmu i patrzenia w głąb siebie”, gdy traktowanie go jako sprawiedliwego Ojca „kieruje nasze spojrzenie we właściwszy sposób poza nas samych w autentyczniejszej czci i pogłębieniu skruchy”.