Dziennikarz: Trójka to uwłaszczona radiowa kasta

jula 18.5.20 9:32

Ten sentyment do Trójki ma to samo podłoże co sentyment do PRL, się było młodym i wszystko było przed i świat też, więc tak na dziś to odgrzany kotlet. Stamtąd pochodzą takie tuzy dziennikarstwa jak Olejnik co się bratała z Urbanem, kolesiem tatusia. Od kiedy Mann, czy Niedźwiecki mają mi mówić co myśleć? Od nigdy. Sama se myślę.