Dzięki Trumpowi Polska zaoszczędzi na ropie

W czwartek Ropa Brent straciła 7 proc. wartości, w piątek odrabiając tylko 2 procent. To największy dzienny spadek od lutego 2016 roku. Polska dzięki spadkowi ceny spory zaoszczędzi. W ubiegłym roku nasz kraj sprowadził 34,7 mln ton ropy, co kosztowało 68 mld zł. Spadek o 7 proc. może zatem przynieść oszczędność na poziomie kilku miliardów. Nie oznacza to jednak, że zmiany będzie widać na stacjach. 1. sierpnia póki co ceny spadły zaledwie o grosz (tak było na Orlenie).