Dzieciobójczyni z Poznania przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie

Wczoraj 26-letnia kobieta w mieszkaniu na poznańskim Grunwaldzie zabiła swoją trzyletnią córkę, zadając jej ciosy nożem. Dzieciobójczyni przyznała się do zabójstwa.

Jak informują media, kobieta przyznała, że zbrodnia była zaplanowana i najpierw usiłowała udusić swoją córeczkę. Potem dźgnęła ją nożem w okolice serca.

26-letniej morderczyni grozi dożywocie. Mimo przewiezienia dziewczynki do szpitala, nie zdołano jej uratować. Jej matka trafiła ją w serce. Dziecko zmarło w trakcie operacji.

Kobieta usłyszała już zarzut zabójstwa i przyznała się do winy. Po zabiciu swojej córki usiłowała popełnić samobójstwo i zaczęła żałować swojego czynu. Zadzwoniła do znajomego informując go o całym zajściu. Mężczyzna zawiadomił policję.

dam/TVP.Info,Fronda.pl