Dymisja Dudy? Jacek Sasin jasno: Nie bierzemy tego pod uwagę. Prezydent jest niezależny w swoich działaniach

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 4.5.20 9:16



To wizerunek tzw. Sasina boleściwego.

Jest nawet specjalna modlitwa: Koronka do Prezesa:



O, Prezesie to do ciebie koronka

Już przy tobie nie puszczę bonka*

Jeśli popuszczę to nie ubliżę

Bo od razu do czysta zliżę



* - wersja bezdźwięczna, dotycząca cichego puszczania bąka